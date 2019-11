Le musicien de 28 ans sort un premier album solo, "Planet". Sa médaille d'or au Conservatoire de Lille l'a imposé dans le monde du classique, mais son univers visuel et son mode de communication viennent du rap hexagonal, dont il est devenu le pianiste attitré.

C’est l’histoire d’un mec qui entre au conservatoire de Lille à sept ans, décroche la médaille d’or au piano à dix-sept, et prolonge ses études d’un quinquennat pour enseigner à son tour. Un petit gars des “quartiers” à l’oreille absolue et la success story toute tracée, bombardé dans un monde qui ne lui était pas forcément destiné. Dans cette version française et musicale du rêve américain, on voyait déjà Sofiane Pamart enfiler un costume, gommer ses différences et se transformer progressivement en pianiste virtuose tout ce qu’il y a de plus présentable, dans le circuit ô combien sélect de la musique classique.

L’histoire était prévisible, sa conclusion un peu moins, parce que le musicien de 28 ans n’a que faire d’une institution qui chercherait à le façonner à son image. Naturellement doué au piano, Sofiane préfère les chaînes en or aux nœuds pap', les lunettes fumées au smoking et les dobermans en laisse aux soirées champagne/zakouskis. Baigné dans la culture urbaine depuis sa naissance, il en assume les codes, la posture, l’arrogance, et se proclame d’ores et déjà “roi du piano”. Gonflé, quand on sait que monsieur a pour modèles Ravel et Chopin.

Arrogance masquée

