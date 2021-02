La chanteuse australienne présente son premier film. “Music”, qui raconte l’histoire d’une jeune fille autiste, crée la polémique. Son long-métrage est accompagné d’un neuvième album studio.

C’est il y a quinze ans que l’histoire de, une petite fille autiste non verbale, Zu, sa demi-sœur ex-trafiquante de drogues et Ebo, leur voisin professeur de boxe, commence à prendre forme dans l’esprit de Sia. Quinze ans pendant lesquels la chanteuse australienne doute de sa légitimité et de ses capacités à devenir réalisatrice., confie-t-elle. Après avoir co-réalisé les clips de "Chandelier" et de "Alive", elle commence doucement à prendre confiance en elle.