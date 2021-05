Les jeunes oreilles n’ont d’yeux que pour Stromae, Damso et Angèle, fers de lance d’une scène musicale belge dont on ne cesse de vanter les mérites et la gloire. Leurs parents, eux, se souviendront qu’il y a vingt-cinq ans le pays fournissait déjà deux des artistes les plus excitants du moment, deux groupes de rock brillants, promis d’emblée à un succès hors de nos contrées : dEUS et Soulwax.

En 1994, c’est dEUS qui dégaina le premier avec Worst Case Scenario. Soulwax réagit dans la foulée en sortant Leave The Story Untold (95), réponse de Gand à Anvers, des insatiables frères Dewaele au génial Tom Barman. Dix ans plus tard et trois albums de chaque côté, les fans des deux équipes se comptent par dizaines de milliers, le monde est littéralement à leurs pieds. Pendant que Barman se cherche un second souffle, la fratrie Dewaele décide de prendre une autre direction : fini les guitares saturées, place aux platines et aux synthés.

2 Many DJ’s et la tradition venue du hip-hop

Ennuyés à la simple idée de se répéter, Stephen et David mixent depuis quelque temps les morceaux de leurs artistes préférés après leurs propres concerts. Dès la fin des années 90, le projet Soulwax reste une priorité, mais accueille un jumeau baptisé 2 Many DJ’s, dont le faire-part de naissance est officiellement envoyé en 2002 avec l’album As Heard On Radio Soulwax Pt.2.

(...)