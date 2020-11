Spotify a mis du temps à "localiser" la Belgique : bilan de cette première année à l'heure belge pour la plateforme qui dévoile ses perspectives Musique & Festivals17:53 Charles Van Dievort

© Michel Tonneau

Il y a 18 mois, la plateforme de streaming se mettait à l’heure belge avec des playlists spécifiques et des relations avec des artistes et des labels locaux. Bilan et perspectives.