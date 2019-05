Musique / Festivals Incroyable mais vrai : plusieurs jours après la grande finale de l'Eurovision qui a eu lieu à Tel-Aviv dans la nuit de samedi à dimanche, le classement final a été modifié. En cause : une erreur humaine. Si celle-ci n'a pas eu d'impact sur le vainqueur -Duncan Laurence pour les Pays-Bas-, elle a quand même modifié le résultat de plusieurs pays.





Que s'est-il passé?



Pour bien comprendre, il faut remonter au 14 mai, jour de la première demi-finale du concours (qui a vu l'élimination de notre compatriote Eliot). Lors de cette soirée, seuls 10 candidats sur les 17 en course pouvaient se qualifier pour la grande finale. Afin de les départager, chaque pays ayant un droit de vote devait fournir le classement de ses candidats préférés et le garder secret jusqu'à la finale. Malheureusement, la Biélorussie n'a pas respecté les règles et l'a évoqué lors d'une interview. Suite à cette infraction au règlement, les organisateurs se sont montrés inflexibles. Ils ont purement et simplement décidé de se passer du vote du jury biélorusse lors de la finale. Afin de "recréer" ces votes manquants, ils se sont basés, comme le veut le règlement, sur un algorithme prenant en compte le classement d'un groupe de pays ayant des tendances de votes similaires. Malheureusement, une erreur s'est glissée dans l'encodage des notes ayant servi de base aux calculs de l'ordinateur. Résultat : les points attribués n'étaient pas les bons.

Dans le but de "respecter le travail des artistes", l'Union européenne de radio-télévision - qui organise l'Eurovision - a voulu rectifier cette erreur. Elle a donc publié les résultats revus et corrigés.

Quelles conséquences?

En comparant les résultats, on se rend compte que le top 4 reste inchangé. Seules quelques places ont été interverties. Notons toutefois que les chutes les plus lourdes sont imputées à la Slovénie et à la France.





Voici le classement corrigé