L'artiste va sortir ses vinyles et mettre l'ambiance pour éviter de sombrer dans la morosité due à la crise du coronavirus.

Kid Noize a donné rendez-vous à ses fans et à tous les autres à 16 heures pour un DJ set donné depuis chez lui et diffusé via Instagram. En pleins préparatifs, il a pris quelques minutes pour nous en dire un peu plus sur cette initiative. “L’envie de faire cela était déjà présente depuis assez longtemps. Il était prévu que l’on fasse cela mais pas aussi rapidement, dit-il. Mais les circonstances actuelles ont fait que la chose s’est présentée à nous comme une évidence. On nous a annulé tous nos concerts. Il y a un manque du public mais aussi un manque de notre côté. Le centre de crise m’a appelé en m’expliquant qu’ils étaient confrontés à un problème avec les jeunes qui font des soirées illégales. Ils ne se rendent pas compte du problème que cela peut poser. Ils nous ont expliqué que les jeunes ne les écoutent pas et que le message passerait mieux si nous sensibilisions les jeunes C’était samedi à 20 heures et j’étais un peu sur le cul. Il n’y avait aucune obligation mais j’ai beaucoup discuté avec eux et on est passé en mode ‘Let’s Go, faisons comprendre aux gens qu’il y a un vrai enjeu, que ce ne sont pas juste des vacances. Je ne m’attendais pas à poster ce genre de message sur les réseaux et à y aller aussi fort mais je vois qu’il y a plus de 1250 partages de l’information rien que sur le Facebook de Kid Noize. C’est énorme, plus que quand je sors un album. C’est assez fou.”

Qu’allez-vous proposer comme set ce dimanche après-midi ?

“Ce n’est pas une grosse organisation. Ce sera moi avec mon téléphone et mes vinyles. C’est assez simple, il s’agit de passer du temps ensemble. On n’avait pas le temps de préparer quoi que ce soit d’autre. Et je propose aussi des playlistes que les gens peuvent écouter. Il faut se dire qu’ils vont être chez eux pendant trois semaines, ce n’est pas rien. Il faut leur donner du contenu, être là pour eux. C’est un truc ultra solidaire, on ne sait pas où tout cela va nous mener.”

Le DJ set de Kid Noize sera à suivre en direct sur cette page. Attention, il n'y aura pas de séance de rattrapage, une fois le set terminé, la page disparaîtra...