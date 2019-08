Sur les lieux mêmes où se déroula le mythique festival en 1969, Blood, Sweat and Tears, Edgar Winter, Ringo Starr et ses invités de luxe commémorent l’esprit « Peace and Love ».

Pour une festivalière, déjà là en 69, « Il n’y a pas beaucoup de fans de Donald Trump ici ».

Il y a cinquante ans eut lieu, ici même, ce qui est considéré comme, si pas le plus grand festival musical, du moins le plus symbolique : le Woodstock Music and Art Fair, connu sous le nom de Woodstock. En réalité situé à Bethel, dans l’État de New York, à un peu plus de 100 km de Woodstock, ce festival a réuni, du 15 au 18 août 1969, quelque 450 000 jeunes venus exprimer leurs aspiration de paix, d’amour et, surtout, de liberté.

Cette année, le site, devenu le Bethel Woods Center for the Arts, un immense centre culturel à l’américaine, soutenu essentiellement par des fonds privés, consacre quatre jours à la commémoration de l’événement avec des concerts de groupes ayant participé au festival originel, comme Santana ou Blood, Sweat & Tears, ou pas, tel Ringo et son All Starr Band, les Doobie Brothers, etc.

(...)