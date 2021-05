Le rendez-vous était fixé chez Dan Lacksman, plus précisément chez Synsound, son studio d’enregistrement, quelque part dans Bruxelles, loin des oreilles et des regards indiscrets. Le maître des lieux est là, en compagnie de Michel Moers, le chanteur de Telex. Autour d’un café, ça papote, de tout, de rien. Tous deux ont des anecdotes par dizaines à livrer, en toute humilité. Comme ce jour où Michel Moers est braqué par la police alors qu’il arrive à son atelier. "Sans le savoir, j’avais loué des locaux qui appartenaient à Pierre Carette des CCC, les Cellules communistes combattantes. Lors de leur enquête, les policiers avaient trouvé un carnet d’adresses contenant l’adresse de l’atelier. Ils ont débarqué et ils sont tombés sur moi." Rire général. On en oublierait presque que nous sommes là pour parler du nouvel album de Telex.

Près de douze ans après la disparition de Marc Moulin, alors qu’ils avaient dit que Telex, c’était définitivement fini, Dan Lacksman et Michel Moers remettent-ils le couvert ? Oui… et non. This Is Telex n’est ni un nouvel album ni une simple compilation. C’est un peu des deux à la fois et certainement une manière de redécouvrir sous un jour nouveau cet ovni belge qu’a été le trio qui nous a représentés à l’Eurovision en 1980.

(...)