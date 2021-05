Le duo de blues originaire de l'Ohio a galéré durant des années avant de connaître un succès colossal avec l'album El Camino en 2011. Il revient aux sources avec Delta Kream, hommage aux légendes du Hill Country Blues.

Hasselt, le 29 août 2003. Plus rock'n'roll que jamais, le Pukkelpop festival fait la part belle aux perfectos et aux guitares clinquantes. Beck et les Foo Fighters clôturent la soirée, The Kills, The Raveonettes et The Datsuns sont chargés de nous y emmener "en douceur", et le meilleur concert du jour a lieu dès 12h. Inconnus au bataillon, deux types pâles aux traits tirés montent timidement sur scène. Le petit prospectus du festival nous vend "un duo venu directement des Etats-Unis". Vu son état, il semblerait que la paire ait effectivement fait la route la veille, mais lorsque Dan Auerbach branche sa guitare, suivi d'un coup de batterie bien sec de son ami Patrick Carney, c'est l'illumination.

En moins de quarante minutes, le Limbourg rend les armes face au Mississippi, l'énergie brute et rugueuse du blues explosion plonge les festivaliers matinaux dans la transe, et le son soigneusement crasseux des amplis parachève ce petit chef-d'œuvre d'authenticité. "Je me souviens très bien de ce premier show en Belgique" réagit Patrick Carney avec son flegme habituel, lorsque nous le contactons à Nashville par téléphone. "Je n'en ai que des bons souvenirs. Nous n'étions qu'un petit groupe, on a joué tellement tôt qu'on a passé le reste de la journée à boire des bières. Je n'avais jamais mis les pieds dans un festival avant cet été-là".

RL Burnside et Junior Kimbrough

Les Black Keys ne viennent pas du sud des Etats-Unis, encore moins du Mississippi. Dan et Patrick ont la grande chance d'être nés à Akron, ville de taille moyenne post-industrielle et paumée de l'Ohio, située à quelques dizaines de kilomètres au sud de Cleveland. Solitaire, presque marginal, "Pat" passe le temps en écoutant les disques de son père - James Brown, la soul du label Stax - avant de se découvrir une passion pour le Jon Spencer Blues Explosion. "En 1996, ils ont sorti "A Ass Pocket Of Whisky" en collaboration avec un certain RL Burnside" poursuit-il. "J'avais 17 ans, je n'avais jamais entendu parler de ce type, et quand j'ai écouté l'album, j'ai été littéralement aspiré par le blues, son blues, le son du Mississippi".

L'ado vient de se trouver une vocation. Coup de bol, une connaissance partage la même passion. "Dan et moi avions ce lien, cette connexion avec le blues. Quand nous avons découvert Junior Kimbrough dans un documentaire sur le Deep Blues, quelques années plus tard, on a repris quelques-uns de ses morceaux et c'est devenu une addiction. Il y a quelque chose de spirituel, de magique, de mystique avec cette musique".

(...)