Moins flamboyants, les Strokes émergent du néant pour s'offrir un retour réussi et équilibré avec The New Abnormal.

Le groupe de rock le plus révolutionnaire du début du second millénaire aura finalement connu un parcours des plus classiques. L'explosion, d'abord, fin de l'été 2001, avec ce Is This It qui vaut instantanément aux gamins branchés du Lower East Side le statut aussi lourd que flatteur de "grands sauveurs du rock planétaire". En un peu plus de 36 minutes, le quintet donne un monstrueux coup de projecteur à la scène indé new yorkaise et son revival post-punk, qui font notamment émerger Interpol et les Yeah Yeah Yeahs, ouvrant royalement la voie à la nouvelle vague Brit Rock menée par les Libertines, Franz Ferdinand et autre Arctic Monkeys. La confirmation, ensuite, deux petites années plus tard avec Room On Fire (2003) qui peaufine l'univers musical du groupe et consacre sa capacité à composer des mélodies immédiatement accrocheuses, sans bénéficier de l'effet de fraîcheur initial. Puis le tassement, en 2006, avec ce First Impression Of Earth génial par moments ("Juicebox", "Heart In A Cage") mais un poil lassant sur la longueur, marquant de facto, la fin de la fameuse révolution.

La suite semble tout écrite : la chute est aussi abyssale que l'ascension vers le sommet fût fulgurante. Le groupe que tous les guitaristes en herbe rêvent d'intégrer n'en est pas un. Casablancas signe tous les textes et compositions, ne laisse que de rares crédits à ses petits compagnons, et voit logiquement émerger des dissensions. À bout de riffs et de souffle, les Strokes prennent une pause. Ses cinq membres s'épanouissent dans des projets annexes, et sont censés se retrouver quelques années plus tard autour d'un processus démocratique de création. Résultat ? Une cata, qui ferait presque regretter le règne totalitariste du chanteur.

Fraîchement désintoxiqué, Albert Hammond Jr retrouve les trois autres musiciens en studio, sans Julian Casablancas, parti en tournée de son côté, qui n'intervient qu'une fois les parties musicales enregistrées. Angles (2011) est brouillon, foutraque, le manque d'osmose dégouline de tous les côtés et semble inéluctablement sonner le glas de l'aventure. Mais le rockeur New Yorkais est tenace, malgré son air oisif. Inattendus, pour une fois, les Strokes se ressaisissent et lâchent Comedown Machine en 2013 dans une certaine indifférence, malgré un groove retrouvé et une réelle volonté de renouveler leur univers trop étriqué.

Nous voilà donc, sept ans plus tard, à l'heure du grand retour, le vrai retour. Près de vingt ans après Is This It, le moment est venu pour les jeunes quadragénaires de sortir le fameux album de la maturité. Au moment de lancer The New Abnormal (***) notre petit cœur oscille entre résignation et fébrilité. "The Adults Are Talking" ne génère aucune secousse, dans un sens comme dans l'autre, mais nous replonge vicieusement vingt ans en arrière avec une belle légèreté. Tout ce que les Strokes ont toujours incarné se retrouve dans ces cinq minutes de basse vibrante, batterie épurée et touches guitaristiques subtilement distillées. Même l'équilibre entre la forme légère et la noirceur du fond, susurrées par un Casablancas retrouvé.

"Selfless" poursuit en mode ballade sans particulièrement nous émouvoir, mais "Brooklyn Bridge To Chorus" incarne parfaitement le nouvel état d'esprit d'un groupe, qui parvient enfin à agrémenter efficacement le son qu'il a créé de nouvelles touches, sans se renier. Retour aux premiers amours de Casablancas pour les refrains-titres répétitifs et l'énergie du début des années 2000 avec "Bad Decisions", qui nous toise l'air de dire "Vous reprendrez bien un petit morceau de madeleine". Mais ce bout-ci est plus sec, et prépare utilement le fan rabique des premières heures à ce "Eternal Summer" rétro-glam à souhait, que l'on imaginerait tout à fait produit par un Daft Punk période Random Access Memories auquel Casablancas avait d'ailleurs participé. Certains hurleront à l'infamie, d'autres au génie. Les Strokes refusent de choisir.

Manifestement sûre d'elle, la bande poursuit avec ces claviers qui lui ont si longtemps posé des problèmes sur le très réussi "At The Door". "Why Are Sundays So Depressing" ménage les vieux sensibles en revenant aux guitares attendues, sans être particulièrement convaincant, contrairement à l'intro terrible du lancinant "You're Not The Same Anymore", qui mène en beauté à ce "Ode to The Mets" choral en point d'orgue idéal.

Plus on l'écoute, plus on aime cet album moins immédiat mais tenace sur la distance. Finalement, ce sont d'ailleurs les titres les plus "strokesiens" répartis ci et là qui sont les moins marquants. Plus libres, moins attendus, les New Yorkais ne sont plus très loin du point d'équilibre entre leur précieux héritage et leurs velléités de créativité. On n'y est pas encore tout à fait, mais on s'en approche sérieusement.

The Strokes, The New Abnormal (Sony, Columbia), sortie ce vendredi 10 avril