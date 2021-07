C’est l’édition « Back to live », celle du retour à la scène comme à la vie. Pour son vingtième anniversaire, le Gent Jazz Festival présente une affiche montée en quelques semaines, contraintes sanitaires obligent, une trentaine de concerts variés s’étendant sans discontinuer du vendredi 9 au dimanche 18 juillet. De cette diversité témoigne le premier soir, où se suivent Naima Joris la Malinoise, José James (Minneapolis) et Tom Barman l’Anversois, non avec dEUS, le groupe qui l’a fait connaître, mais avec TaxiWars, celui avec lequel il casse désormais la baraque.