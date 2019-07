Samedi, le producteur français s’est encore illustré par la faiblesse de son set à Tomorrowland. Mieux valait aller traîner devant Âme, Patrice Bäumel ou Oscar and the Wolf.

Après la chaleur, le déluge. Vendredi après-midi, dans l’immense parc de Boom (Anvers), pas un seul bikini, shorti ou torse bombé n’est à admirer à l’horizon. Les Beautiful people de Tomorrowland sont planqués dans des ponchos en plastique bleu, jaune ou rose, et se dandinent sous la pluie, donnant à l’ensemble des allures de rassemblement international de shadoks.

© Tomorrowland



Des orages sont un temps annoncés. On les voit même venir, mais les canons anti-tempête dont est équipé le festival pour disperser les nuages à coup d’ondes de choc semblent fonctionner, puisque le ciel n’est pas aussi cataclysmique que prévu, et lâche de temps en temps de minuscules éclaircies.

Au cas où les fameux canons ne suffiraient pas, Tomorrowland peut également compter sur les fidèles soldats d’infanterie que sont Adriatique, Rodhad et Vitalic. Les trois serviteurs du temple technoïde font leur apparition sur la ligne de front, et n’hésitent pas une seconde à remettre une petite couche de basses justes, puissantes et efficaces, histoire de définitivement propulser les nuages menaçants dans le champ d’à côté.

© Tomorrowland



Idem sur le Main Stage, où le duo israélien Vini Vici pilonne les festivaliers qui ont fait le déplacement… ainsi que leurs petits camarades restés à l’étranger. C’est un peu le côté Eurovision de la chanson du grand raout de Boom. Les organisateurs de Tomorrowland ont fait installer bars, scène et écrans géants à Malte, Athènes, Barcelone et Porto, où les malheureux qui n’ont pas dégoté de ticket peuvent suivre les shows de la Main stage en direct. Aux DJ’s, donc, de lancer un « Faites coucou à Athènes » quand les visages de nos amis Grecs apparaissent sur les écrans belges.

© Tomorrowland



Arrive alors l’une des têtes d’affiche habituelles du festival : David Guetta. Aussi adulé que moqué, le producteur français nous avait plutôt étonné en bien, l’année passée. On aime ou on déteste, mais l’ex de Cathy est une authentique machine à composer des tubes calibrés pour la bande FM, et sait exactement ce qu’il a à faire pour stimuler un public plus avide de spectacle que de musique.

Quand monsieur lève les mains en l’air vers 21h50, on lui laisse donc le bénéfice du doute. Malheureusement pour nous, le doute en question s’évapore assez vite, et pas nécessairement dans la bonne direction. David fait du Guetta, n’arrête pas de causer, fait venir son petit protégé du moment pour vendre son nouveau single, et demande faussement « Est-ce que vous êtes partants pour découvrir un nouveau titre ? » en remixant vulgairement dans la foulée…Hey Boy, Hey Girl des Chemical Brothers. Dans le genre facile… Difficile de faire mieux.

Le set suit alors un schéma clair : « On coupe le son… et on remet le son » pour citer Philippe Katerine. Guetta joue aux DJ’s de fancy fair, lance ses tubes pendant 45 secondes en tournant le petit bouton du volume vers la gauche sur les refrains, et passe au suivant. « Merci, au revoir, et n’oubliez pas de faire mon virement ». Yves Deruyter et ses Bonzaï All Stars ne seront pas de trop pour nous défouler, et Armand Van Helden pour nous faire danser.