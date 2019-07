5

"The book of wisdom" sera le thème de la quinzième édition de Tomorrowland

Le site De Schorre, à Boom, en province d'Anvers, accueillera durant les week-ends des 19-21 et 26-28 juillet la 15e édition de Tomorrowland. Les festivaliers seront à nouveau plongés dans un univers fantastique, sur le thème "The Book of ...