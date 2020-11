Les situations les plus désespérées donnent parfois naissance aux plus belles histoires. Début mars 2020, quatre jours avant l’entrée en vigueur du premier confinement en Belgique, Jan-Wouter Van Gestel vit une vilaine rupture amoureuse. Le couple se sépare, le chanteur flamand de 28 ans se retrouve seul, coincé dans une ville qu’il ne connaît pas (Hasselt) et un appartement où il vient tout juste d’emménager. Autant dire que pour lui, le printemps semble long, très long.

Faute de concerts, de partenaire, et d’avenir à moyen terme, l’artiste décide alors de relancer les dés. "Fin juin, un ami à moi m’a proposé de le rejoindre dans un camp de surf du sud de la France auquel il participait, lance-t-il en introduction d’un récit qu’il prend un plaisir évident à raconter. L’idée était simple: travailler dans l’une des équipes de l’organisation, et rester sur place autant de temps que je le désirais."

Malin, l’ami en question suggère au musicien de prendre son piano avec lui. "Tout va Bien" ne dit pas grand-chose aux francophones, mais le chanteur pop fut l’une des grandes révélations flamandes de ces dernières années, à qui a notamment été accordé l’immense honneur d’ouvrir le festival Rock Werchter en 2015 et 2017.

Trop heureux de revivre psychologiquement et artistiquement, Jan-Wouter accepte, passe ses soirées à jouer devant une assemblée de surfeurs, et retrouve le plaisir de la scène, dans un monde qui s’apprête, une nouvelle fois, à se refermer sur lui-même.

"C’est où les Açores ?"