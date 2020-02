La Monnaie n’a pas peur des défis esthétiques et invite Olivier Deloeuil et Jean-Philippe Clarac à la mise en scène d’un triplé Mozart pensé comme une minisérie Netflix. Reliant “Les Noces de Figaro”, “Cosi Fan Tutte” et “Don Giovanni”, le duo invente une trilogie lyrique qui parle de Bruxelles, de nous.