La grande fête du groupe a été reportée en mai à cause du coronavirus mais le groupe s’est tout de même produit vendredi dans une salle… vide.

Il fallait oser le faire et ils l’ont fait. Les membres de Tryo ont fêté les 25 ans de leur groupe sur la scène de l’AccorHotels Arena de Paris. Un défi face à l’interdiction des rassemblements de plus de cent personnes en France ? Pas du tout. C’est devant une salle de Bercy totalement vide que la formation s’est produite vendredi soir. Un set acoustique de 45 minutes diffusé sur Facebook pour donner un peu de baume au cœur des fans privé de la grande fête qu’ils attendaient depuis des semaines. En effet, le concert initialement prévu avec une multitude d’invités que l’on retrouve d’ailleurs sur leur dernier album, XXV, a été reporté au 23 mai. “On s’est dit que maintenir notre fête d’anniversaire serait un petit cadeau pour nos fans déçus, qui avaient dépensé de l’argent pour être là aujourd’hui, a fait savoir le chanteur Christophe Mali interrogé par Le Parisien. Nous quatre réunis au milieu de tous ces sièges vides, c’était intense. J’en ai pleuré, on en a tous pleuré.”

Le concert acoustique est à revoir sur la page Facebook de Tryo, une initiative qui pourrait donner des idées à d’autres artistes condamnés au silence puisque privés de tournées et de concerts pour le moment dans de très nombreux pays.