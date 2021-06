Même à distance, gentiment assis devant son ordinateur, l’homme ressemble à un personnage de western. Chevelure hirsute, épaisse moustache rousse et lunette de soleil solidement vissées sur le nez, Turner Cody arbore un magnifique T-shirt du groupe de métal britannique Iron Maiden. "Je ne suis pas du tout un fan de heavy metal, lance-t-il posément. Mais j’adore les illustrations qui vont avec. C’est juste gênant, quand on me demande quel est mon album préféré du groupe et que je n’en ai pas la moindre idée. (rires)" S’il devait vraiment porter un bout de tissu à l’effigie de son artiste préféré, il n’y en aurait qu’un : Dylan, héros absolu et revendiqué de notre interlocuteur, qui a vécu comme une révélation la découverte du répertoire de Bob quand il avait quatorze ans.

Depuis cet instant, Turner joue, chante et compose de la musique folk chaque heure que Dieu fait. En vingt ans, le jeune quadra en a tiré quinze albums, dont un petit dernier Friends in High Places - publié sur le label bruxellois Capitane Records (sorti le 4/06). Mais à la différence de Dylan, dont le catalogue fraîchement vendu à Universal est évalué à 300 millions de dollars, Turner n’a pratiquement jamais vendu le moindre disque sur sa terre natale. De son propre aveu, il n’a même "jamais vraiment eu de public" aux États-Unis.

(...)