Un Concours Reine Elisabeth réduit, mais quand même à huis clos Musique & Festivals Nicolas Blanmont

© D.R. Le Studio 4 de Flagey restera vide de public pour le Concours, hormis le jury, les organisateurs et une poignée de journalistes.

Le Reine Elisabeth commence ce lundi. C’est piano, mais il manquera des finalistes et surtout le public. Seuls le jury, les organisateurs et la presse seront à Bozar et Flagey.