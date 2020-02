Le deuxième Mozart de la trilogie Da Ponte sombre dans une sexualité ennuyeuse.

Longtemps resté dans l’oubli, Cosi fan tutte n’a retrouvé les faveurs du grand public que depuis l’après-guerre. L’œuvre est à la fois longue et subtile, mais c’est justement parce que le scénario de démonstration de l’infidélité féminine peut sembler un peu scolaire qu’elle requiert humour, tendresse et ce qu’il faut de doux-amer. Hélas, pour le deuxième volet de leur trilogie mozartienne à la Monnaie, Clarac et Delœil manquent le coche.