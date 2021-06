Une artiste se bat pour le chœur des femmes Musique & Festivals Aurore Vaucelle

© D.R.

"Cette chorale, c’était un peu du darwinisme culturel." Émilie Tack, mezzo-soprano, et cheffe du chœur des femmes de Schaerbeek, Schaerbelles, a beau le dire avec humour : on sent bien que ça n’a pas été de la tarte, cette année pour elle. En septembre dernier, alors que la crise sanitaire a déjà largement touché le monde culturel, la jeune femme, artiste professionnelle, se rend compte que quelque chose ne fonctionne plus. Le modèle traditionnel de conso et production culturelle est tout simplement stoppé. Lui disparu, le monde s’est comme vidé de sa substance culturelle.