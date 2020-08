À contre-courant du mouvement d’annulations, reports et puis annulations quand même ou "revenez l’année prochaine", il va se passer quelque chose de musical, en Gaume, en cette fin de semaine. Ne l’appelez plus Gaume Jazz Festival, mais Y a du Gaume Jazz dans l’air, une manifestation qui, aux dires de l’organisation, n’est pas un festival, mais un "événement alternatif".

Donc bien un événement, à plusieurs niveaux, puisqu’il va y avoir, au centre culturel de Rossignol-Tintigny, une série de douze concerts de jazz donnés en public. Alors que tant d’organisations, certes souvent plus lourdes, ont jeté l’éponge, en Gaume, on défie donc le Covid et son cortège de peur et de résignation.