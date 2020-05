Vers des festivals sous forme de "drive-in" pour sauver l’été: "Une expérience hors du commun" © D.R. Musique & Festivals Louise Hermant

"Tous les rassemblements restent interdits." La phrase de la Première ministre au terme du Conseil national de sécurité du 6 mai a dû faire froid dans le dos des organisateurs de spectacles, des artistes et du public. Certains espéraient un début de déconfinement, comme le laissait entrevoir le préaccord conclu entre les professionnels du secteur et la ministre de la Culture Bénédicte Linard. Celui-ci avançait la date du 18 mai pour une reprise des petits concerts en plein air de moins de 50 personnes. En tout état de cause, ce ne sera pas avant le mois de juin et la phase 3 du déconfinement. Et encore…