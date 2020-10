Et Dieu créa le gendre idéal. Pour une mystérieuse et insondable raison, il le fît naître à Pau, dans le sud de la France, il y a un peu plus de 29 ans. Dès ses premières années, l’enfant est souriant, volontaire, intelligent, pratiquant sans être dogmatique, et d’une profonde gentillesse sans sombrer dans la niaiserie. En élève appliqué, le jeune homme "monte sur Paris" à sa majorité, apprend la rigueur à Saint-Cyr, le management à Londres, et même le stylisme pour éviter d’aller s’enfermer dans les chiffres. C’est l’ultime touche divine : taillé pour un parcours d’énarque, monsieur se voit artiste. La liberté l’emporte sur le carriérisme, le romantisme sur le pouvoir. Vianney Bureau se révèle avec une première série de chansons en 2014, rafle le prix d’interprète de l’année aux Victoires de la musique deux ans plus tard, avec un deuxième album éponyme, et jouit, en un rien de temps, d’une immense popularité à travers toute la France.

On en est là, aujourd’hui. Pas question de prendre la grosse tête, évidemment, ça ne collerait pas. Le profil de l’artiste est à ce point propret, qu’on aimerait presque le coincer, le trouver désagréable, l’entendre balancer une méchanceté, scandaleusement maltraiter un membre de son équipe, ou tousser ailleurs que dans son coude, pour révéler l’homme infâme derrière le personnage trop parfait. Mais le chanteur est sympa, dispos, affable, lucide sur son parcours et raccord avec son image. Vianney est un cœur d’artichaut qui se livre sans fard, un rêveur qui s’assume, dans la plus grande tradition des chanteurs populaires. N’attendons pas (Pias) n’est autre qu’une grande et généreuse déclaration d’amour à sa femme, sa famille, ses amis, tous ceux qui croisent ou ont croisé sa route. On aime ou on déteste. Les uns seront agacés par ce déluge de bons sentiments, le côté "youpie, je suis amoureux, la vie est belle et les gens sont gentils". Les autres y trouveront une oasis d’optimisme, de bonnes ondes, de sentiments sincères et d’altruisme, dans un monde où ces valeurs laissent bien souvent la place à l’intolérance et au cynisme.

Vous êtes un peu le beau-fils rêvé, cette image est-elle parfois lourde à porter ?

(...)