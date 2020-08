Chaque lundi, “La Libre” lève un coin du voile sur celles et ceux qui œuvrent à la culture loin des projecteurs.

Vous vous souvenez de votre première expérience culturelle ? Un livre de chevet, une sortie au musée, un concert d’Henri Dès ou Pierre Perret ? Pour le petit Vincent, douze ans, l’Art se manifeste en 1983 sous la forme de deux affreux post-punks irlandais, les Virgin Prunes, qui débarquent sur la scène d’un festival liégeois en jetant des têtes de cochons dégoulinantes de sang dans l’audience. On aime, on déteste, Vincent, lui, est captivé. "Je vivais à Ans dans l’une de ces petites maisons d’ouvriers. C’était des foyers formidables, pleins d’amour, mais l’ambition était plutôt de devenir footballeur au RFC Liège - pas chez l’affreux Standard - que d’être dans la culture. Alors, quand tu as douze ans et que tu te retrouves face à une mise en scène d’une puissance pareille, ça ouvre grand les portes de l’art, du possible, de la transgression."

Malheureusement pour le club de football local, Vincent est viscéralement attiré par la musique et "les têtes de nœuds". Dans son lycée catholique, l’ado traîne avec les amateurs de new wave, se forme avec The Cure, et pique le crucifix de sa vieille tante pour le repeindre en noir.

La vie rêvée des squats

