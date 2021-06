Bombardé voici quelques années comme le nouveau Placido Domingo, Rolando Villazon n’a finalement pas eu le développement de carrière attendu. A-t-il volé trop près du soleil, mal géré la pression ou simplement été dépassé par des attentes médiatiques qu’il n’avait pas désirées ? Peu importe, en fait. Le ténor mexicain est là, toujours chanteur - à une échelle plus modeste -, mais avec aussi le développement avisé d’autres activités artistiques : gestionnaire et programmateur - il a succédé à Marc Minkowski à la tête du festival salzbourgeois des Mozartwoche - mais aussi metteur en scène d’opéra. Un metteur en scène qui arrive donc avec une connaissance intime des besoins des chanteurs, mais aussi avec une pratique intensive du Regietheater à l’allemande. Et, pour ne rien gâcher, une grande intelligence et une bonne dose d’humour.