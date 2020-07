Zenobia, tournée mondiale (reportée) pour la Palestine ! Musique & Festivals Valentin Dauchot

© D.R.

Monde, décembre 1999. Une partie des six milliards d’êtres humains qui peuplent la planète se prépare pour la fête du siècle, l’autre pour l’apocalypse, puisqu’on redoute alors le fameux bug de l’an 2000 et l’effondrement général du système informatique. Pendant ce temps-là, à Haïfa (Israël), un mélomane que d’aucuns prennent sans doute pour un fou, se met en tête de composer et jouer, sur ordinateur, la musique qu’il aime : la trance, genre électronique frère de la techno et la house, qu’il est le tout premier Palestinien de l’histoire à produire.