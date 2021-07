Accueil Culture Politique culturelle Codeco : le secteur culturel veut des garanties d'une reprise "normale" dès le 1er septembre À la veille d'un nouveau Comité de concertation (Codeco), le secteur culturel demande aux gouvernements des perspectives claires et pérennes en vue de la saison à venir. © AP Photo St.Bo.

À la veille du Comité de concertation (Codeco) qui est prévu ce vendredi 16 juillet, le secteur culturel a tenu, par voie de communiqué, à rappeler au gouvernement qu'il attendait de lui qu'il tienne sa promesse, à savoir "assurer une reprise complète des activités culturelles en intérieur et en extérieur dès le mois de septembre, sans mesure sanitaire contraignante injustifiée". Il s'appuie, pour ce faire, sur les études européennes et internationales réalisées dès 2020 et...