Cinémas, musées, spectacles... Les événements culturels en plus petit comité

Pas de fermetures, mais des restrictions de capacité pour le secteur culturel... Face à la grande circulation du coronavirus dans le pays, et surtout la pression qu'il y a dans les hôpitaux, le gouvernement a voulu porter un nouveau coup au niveau des contacts sociaux.

Les cinémas et musées pourront rester ouverts, bien qu'une limite de 200 personnes maximum par salle est fixée. Evidemment, les participants devront toujours porter le masque et présenter le Covid Safe Ticket pour entrer. A préciser que le masque est désormais obligatoire dès l'âge de six ans.

Un coup dur est par contre porté aux plus grands événements. Le gouvernement a choisi d'écouter les recommandations du Gems, ainsi les événements culturels en intérieur (concerts, spectacles...) de plus de 200 personnes sont désormais interdits. Pour le reste, il faudra évidemment présenter son Covid Safe Ticket dès 50 personnes, et le public devra rester assis, avec une distance sociale de 1,5 mètre entre les personnes.

Pour les grands événements, la mesure est effective dès samedi, a annoncé Alexander De Croo lors de la conférence de presse qui a débuté à 14h45. Ainsi les grands événements intérieurs de plus de 200 personnes de ce week-end sont annulés. Pour les autres plus petits événements, les nouvelles mesures s'appliqueront à partir de lundi.