Accueil Culture Politique culturelle La culture se mobilise après le Codeco : "La classe politique est en train d’allumer une poudrière" Après la sidération de devoir fermer, une nouvelle fois, les salles de spectacle, le secteur culturel se mobilise plus que jamais. Une manifestation est prévue à Bruxelles, dimanche à 14 h. ©TONNEAU Stéphanie Bocart Alain Lorfèvre

C'est groggy, comme sorti d'un épouvantable rêve, que le secteur culturel s'est éveillé jeudi matin, au lendemain d'un Comité de concertation (Codeco) particulièrement cinglant qui a, contre toute attente, imposé la fermeture des salles de théâtre et de cinéma dès ce 26 décembre. "On est atterrés, scandalisés de cette décision discriminatoire, incompréhensible, inacceptable, inexplicable… Les mots me manquent, s'exprime, ému, Emmanuel Dekoninck, directeur de l'Atelier Théâtre Jean Vilar. Je suis plutôt quelqu'un de posé, très légaliste, mais, là, j'avoue que c'est compliqué." Sa collègue du Théâtre Le Rideau, Cathy Min Jung, appuie : "On a dépassé le mépris, tout entendement, tout principe de réalité." "Depuis le début de la crise, rappelle-t-elle,...