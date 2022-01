Accueil Culture Politique culturelle Producteur-diffuseur en arts de la scène, une profession de foi Producteurs et diffuseurs en arts de la scène défendent la nécessité d’accéder au statut de travailleur des arts. La compagnie Inti Théâtre est actuellement en tournée en Belgique et en France avec son spectacle jeune public “Ballon Bandit”. ©Ryszard Karcz Stéphanie Bocart Journaliste





Il suffit de les écouter quelques instants pour saisir à quel point Dorine Voglaire et Pierre Ronti, tous deux producteurs et diffuseurs en arts de la scène, sont investis et passionnés. Et ce, quand bien même la crise sanitaire les a durement affectés. Une crise éreintante qui a, plus que jamais, exacerbé la précarité socio-économique de nombreux artistes, techniciens et profils de soutien...