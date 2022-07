La Sabam soutient trois fois plus d'initiatives culturelles qu'avant la crise sanitaire

Cela représente plus de trois fois plus d'initiatives culturelles qu'avant la crise sanitaire. Avant la crise du Covid, au premier semestre 2019, la Sabam soutenait 282 initiatives. En à peine trois ans, ce chiffre a plus que triplé pour soutenir 877 initiatives au premier semestre 2022. Des chiffres qui s'expliquent notamment par l'augmentation croissante des demandes de bourses, explique-t-elle. "Nous voulons aider nos auteurs concrètement là où ils et elles en ont le plus besoin. Nous avons donc investi dans l'offre des bourses: de nouvelles ont été créées et les critères d'octroi ont été adaptés afin de les rendre plus accessibles", explique Olivier Maeterlinck, responsable de Sabam for Culture. Au total, 751 bourses ont été accordées entre janvier et juin 2022. Contre 145 au premier semestre 2019. Soit cinq fois plus en trois ans.

"Nombre des auteurs ont perdu une grande partie de leurs revenus, notamment en raison de l'arrêt des festivals, des concerts et des représentations", indique la Sabam. Selon cette dernière, cette situation illustre le manque actuel de financement pour valoriser leurs créations et la nécessité de relancer l'économie culturelle en Belgique.