Le monde du spectacle face à la crise énergétique

Après deux années de crise sanitaire qui ont sévèrement malmené le secteur culturel, la crise énergétique qui sévit désormais est "un nouveau coup dur", se désole David Michels, directeur du Théâtre des Galeries. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : "Annuellement, notre facture de gaz et d'électricité s'élève à 38 000 euros . Et, selon les estimations raisonnables, on passera à 115 000 par an." Dans l'immédiat, "on essaye déjà de réduire au maximum notre dépense, mais on ne peut pas le faire sur beaucoup de postes, car il faut quand même chauffer un peu la salle, les sanitaires, les locaux de répétition, les bureaux…" De même, "on ne peut pas faire du théâtre dans le noir". "Depuis cinq ans, nous avons investi dans l'éclairage au Led, mais ce sont de gros investissements à amortir." Pour s'en sortir, "on va essayer de lisser l'impact, mais ça va être très difficile", redoute M. Michels, car, contrairement à "plusieurs théâtres importants qui ont leurs consommables entièrement payés par la Ville ou la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous devons tout payer nous-mêmes." Voilà pourquoi "nous allons solliciter une aide auprès des pouvoirs publics ; nous sommes vraiment à l'os".

À la Ferme de Martinrou (Fleurus), l'inquiétude est également palpable. "Martinrou est une vraie passoire énergétique, reconnaît son directeur, Patrice Mincke. Nous avons obtenu des subsides dans le cadre du Fonds de relance européen pour complètement isoler Martinrou d'ici à juin 2026." Dans l'intervalle, par contre, "on va en baver". En cause ? "Vu notre subvention réduite, explique M. Mincke, nous appliquons déjà la politique des gros pulls, donc on ne va plus pouvoir économiser beaucoup." Dès lors, "on va solliciter des aides ponctuelles, comme la cellule de veille (lire ci-contre), mais aussi des subsides plus conséquents, car notre institution est si fragile financièrement que le moindre choc peut être fatal".

Le codirecteur du Théâtre le Public a, lui aussi, sorti sa calculette. "La crise énergétique double nos coûts de gaz et d'électricité, de 52 000 à 108 000 euros. Donc, dans les dix mois, avance Michel Kacenelenbogen, notre seule solution pour ne pas nous retrouver en perte en fin de saison, c'est de tout faire pour avoir pour 50 000 euros de spectateurs en plus, et ce, en faisant passer la fréquentation moyenne de nos spectacles de 87 % à 89-90 %".

Incertitude et inquiétude

Aucune des structures contactées n'envisage à ce jour de réduire son activité artistique - mission évidemment gravée dans les contrats-programmes. "Rien d'annoncé par les pouvoirs subsidiants jusqu'ici ne nous dirait d'y déroger", résume Cathy Min Jung. La directrice du Rideau de Bruxelles s'avoue préoccupée. Le contrat fixe du fournisseur d'énergie de l'institution s'achève en novembre. Augmentation estimée ? "x4…" Si, couplée avec l'indexation des salaires "évidemment appliquée", cette perspective a de quoi faire frémir, "le Rideau ne s'est pas réveillé avec la hausse des coûts de l'énergie". Les questions écologiques avaient naturellement été posées lors de la récente rénovation du lieu mais, "faute de financement suffisant, l'infrastructure n'a pas été conçue complètement dans une optique d'économie d'énergie". Néanmoins, "on a la chance d'avoir une source de lumière du jour : dès qu'on peut s'en contenter, on le fait".

Baigné à flots par la lumière naturelle, le grand paquebot du National - conçu il y a une vingtaine d'années -, n'est "pas le plus simple à chauffer, refroidir, éclairer", concède son directeur général délégué Nicolas Dubois. Installés il y a deux ans, des panneaux photovoltaïques produisent 10 % de la consommation du TN. "Ne pas le faire aurait été une erreur, vu le nombre de mètres carrés en toiture."

Un dispositif nécessaire mais non suffisant, comme la somme des gestes et aménagements adoptés avec bon sens par toutes les structures. "On se surveille et on s'encourage : fermer les portes, éteindre la lumière derrière nous, baisser le thermostat… ce que toute personne sensée fait chez soi, on le fait ici", nous confiait il y a peu Isabelle Bats, à la Balsamine.

Dans les salles aussi, la température va baisser. Le KVS a annoncé un maximum de 18°C, et prévenu son public de se vêtir en conséquence. Au Rideau, les 19°C de rigueur le seront également dans la salle. "Voire un peu moins, et nous prévoyons au besoin des couvertures et des boissons chaudes."

Dans le bâtiment qui abrite notamment le Studio Thor, à Saint-Josse, le chauffage des bureaux est encore sur off. Pour les artistes en résidence, en revanche, difficile de s'en passer lors des heures de travail de danse. Thierry Smits, lui, profite de la chaleur résiduelle dans le studio pour répéter en fin de journée. Et mise sur l'upcycling. "Passer au LED, c'est indispensable, mais la compagnie a encore des tas de néons : j'ai demandé à mon scénographe de s'en servir pour le décor de mon prochain solo."

Incertitude et inquiétude dominent face à ces fluctuations, a fortiori à l'heure où les institutions planchent sur leurs projets de renouvellement de contrats-programmes. "On calcule tout, mais on navigue à vue", indique Nicolas Dubois. Comme le Rideau et d'autres, le National plaide pour plus de mutualisation. "Rationaliser les moments d'occupation, par exemple, permet de mutualiser les coûts, les charges, de faire circuler les publics. Ça va dans le sens de l'histoire. Cette crise va peut-être nous permettre d'accélérer ce mouvement."

La Jazz Station menacée, La Monnaie inquiète pour 2023

Du côté des salles de concerts, la question énergétique est évidemment, et également, au cœur de toutes les préoccupations. Après deux ans de Covid et de quasi-fermeture, la combativité des acteurs du secteur commence doucement à s'effriter. "À La Monnaie, le constat est assez simple, notre facture d'électricité a été multipliée par trois", commente Agathe Chamboredon, qui dirige le département financier de l'institution. "En 2022, nous avons pu faire face, nos finances le permettaient, mais de vrais problèmes se profilent à l'horizon 2023."

Organisme fédéral oblige, la salle bruxelloise suit des règles précises. "La température du bâtiment est passée de 20°C à 19°C. Pour le public qui vient assister à un opéra, ça ne se ressent pas. Mais, pour le personnel, cela fait une différence." Aucune fermeture, ni hausse du prix du billet ne sont sur la table actuellement.

Du côté du Reflektor liégeois, en revanche, on ne s’inquiète pas trop pour l’instant, la salle pop rock de la Cité Ardente est sous contrat fixe jusqu’en 2025. Mais au Botanique, où les factures d’électricité ont augmenté de 25 %, et celles liées au gaz de 80 %, un plan d’action a d’ores et déjà été mis en place. La température a légèrement baissé, le télétravail est renforcé, et certains espaces de travail vont être mieux isolés. Ici non plus, le visiteur ne devrait pas payer plus cher pour assister à un concert.

"Suspendre nos activités"

Les choses sont bien plus mal embarquées pour la Jazz Station. La salle installée au cœur de Saint-Josse depuis 2005 pourrait tout simplement devoir mettre la clé sous la porte. "Nous avons eu un rappel de charges de 8 000 euros et, depuis lors, nos factures ont triplé, se désole son directeur, Kostia Pace. Ce qui donne concrètement un trou financier de 18 000 euros, qui n'était évidemment pas prévu dans le budget initial."

Joli, mais très mal isolé, le bâtiment qui accueillait à l'époque la gare de la chaussée de Louvain est une passoire énergétique. "Début d'année, un appel a été lancé par le Fédéral pour mutualiser les achats d'énergie et nous avons répondu, mais nous n'avons pas eu de nouvelles depuis lors, poursuit Kostia Pace. Pour ne rien vous cacher, nous sommes dans une grosse galère. Sans aide, nous devrons sans doute suspendre nos activités. Les équipes de la Jazz Station sont petites, on ne peut pas envoyer les gens davantage en télétravail."

Vingt millions pour aider le secteur à "passer l’hiver"

Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine fait flamber les prix de l'énergie et affecte de nombreux citoyens, entreprises…, "lors du conclave budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), j'ai obtenu, pour le secteur de la culture, [le financement] de différents dispositifs", annonce la ministre Bénédicte Linard (Ecolo). Tout d'abord, une aide directe de 6 millions d'euros est dégagée pour aider les opérateurs culturels à faire face à l'inflation et l'augmentation des coûts de l'énergie. "L'objectif est d'éviter un impact sur les programmations ainsi que sur l'emploi culturel et artistique", précise Mme Linard. Par ailleurs, une provision de 14 millions d'euros est réinjectée dans la cellule de veille. Créé pendant la crise du Covid, ce dispositif est, aujourd'hui, prolongé, adapté et élargi à davantage d'opérateurs. "La cellule de veille a montré son efficacité pendant la crise sanitaire : aucun opérateur n'a mis la clé sous la porte, rappelle la ministre. Le principe reste le même : soutenir, de manière individualisée, les opérateurs qui peuvent démontrer que les coûts énergétiques mettent en péril leur viabilité." Avec ces deux mesures, soit 20 millions sur un total de 150 millions dégagés pour l'ensemble des secteurs (enseignement, sport…) de la FWB, "l'objectif est que les opérateurs puissent passer l'hiver". Enfin, "j'ai obtenu qu'il y ait une application stricte de l'indexation des subventions structurelles prévue dans différents décrets, se félicite Mme Linard. Ce qui représente un montant de 19 millions".

Outre ces trois mesures ponctuelles, "nous œuvrons aussi à ce que le secteur culturel soit plus résilient sur le long terme en matière de transition énergétique". À ce titre, le gouvernement de la FWB a récemment prévu une enveloppe de 31,7 millions en vue de la rénovation énergétique des bâtiments culturels. En tout, 64 opérateurs ont été sélectionnés à l'issue d'un appel à projets dans le cadre du Plan de relance et de résilience européen. Un second volet concernant les infrastructures culturelles dont la FWB est propriétaire sera lancé cet automne pour 17 millions d'euros.