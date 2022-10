Le monde du spectacle face à la crise énergétique: "Selon les estimations, notre facture de gaz et électricité va passer de 38 000 à 115 000 euros par an"

La "Star Ac’" rouvre ses portes 15 ans plus tard: tout savoir sur le retour de l'émission culte de TF1

Après 15 ans d’absence, l’émission mythique de TF1 fait son retour. Même château, même présentateur et même principe. Seul le casting et l’époque changent… Il y a 21 ans, le 20 octobre 2001, seize jeunes âgés entre 18 et 30 ans, qui ne se connaissaient ni d’Eve ni d’Adam, poussaient la porte du somptueux château de Dammarie-les-Lys, à une heure de Paris. Parmi eux, Jenifer, Jean-Pascal Lacoste, alias "JP", Patrice ou encore Olivia. Ce qu’ils s’apprêtaient à vivre ? Ils n’en avaient aucune idée. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils avaient été retenus pour participer à la "Star Academy", une nouvelle émission de TF1, et qu’ils allaient devoir vivre ensemble pendant plusieurs semaines et suivre des cours intensifs de chant, de danse ou encore d’expression scénique donnés par des professionnels en vue de chanter en direct lors du prime-time du samedi soir aux côtés des plus grandes stars, françaises et internationales. De Céline Dion à Beyoncé en passant par Elton John, Rihanna, Madonna, Diam’s ou encore Michel Sardou.