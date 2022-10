Christophe Slagmuylder, nouveau CEO de Bozar

Christophe Slagmuylder, 55 ans, sera nommé Directeur Général de Bozar, succédant ainsi à Sophie Lauwers, décédée inopinément le 29 mai dernier. Sophie Lauwers avait, elle même, succédé il y a un an à Paul Dujardin qui avait dirigé Bozar durant vingt ans. Cette nomination sur proposition de la ministre des Institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib, sera prochainement soumise pour approbation au Conseil des Ministres.

Christophe Slagmuylder est bien connu - et apprécié - en Belgique. Il fut le directeur artistique du Kunstenfestivaldesarts depuis 2007 (il succédait alors à Frie Leysen avec qui il avait longtemps travaillé). Il partit en 2018 pour diriger le très prestigieux festival Wiener Festwochen, à Vienne, un des plus anciens et plus importants en Europe. Il est né en 1967 à Bruxelles et fit des études en histoire de l'art (art contemporain) à l'ULB, avant d'enseigner à La Cambre. Il bifurqua vers les arts de la scène en 1984, rejoignant le Kunsten en 2002 qu'il dirigea ensuite de 2007 à 2018.

Processus de sélection extrêmement rigoureux

Ce choix, précise la ministre, est le résultat d'un processus de sélection extrêmement rigoureux, lancé après le décès soudain de la précédente Directrice Générale. Le nouveau directeur a été choisi parmi les 30 candidatures recevables. Les candidatures ont été sélectionnées sur base de critères précis établis par le Conseil d'Administration. C'est le Comité de rémunération, présidé par Madame Isabelle Mazzara, qui a mené toute la procédure, avec le soutien d'un bureau de recrutement externe. Les candidats retenus pour la sélection finale ont ainsi été soumis à un assessment.

Isabelle Mazzara, au nom du Conseil d'Administration de Bozar a réagi : « Nous avons confiance dans le fait qu'il s'agit d'un bon choix pour porter le Palais des Beaux-Arts vers de nouveaux horizons toujours plus passionnants. Son projet caractérise Bozar comme un espace multidisciplinaire qui met en perspective l'héritage historique et la création contemporaine. Un espace rassembleur, de rencontres, de participations et de réflexions, à Bruxelles, en Europe et dans le monde. Un projet lisible et cohérent pour contribuer au développement d'une société durable, inclusive et égalitaire à travers des processus créatifs et artistiques. »

Élu à l'unanimité

Hadja Lahbib, ministre des Institutions culturelles fédérales : «Je me félicité de voir à la tête de Bozar, Christophe Slagmuylder - historien de l'art, directeur artistique. Bruxellois, Christophe Slagmuylder a déjà une affinité particulière avec l'institution. Ses qualités sont largement reconnues, comme en témoigne son élection à l'unanimité par le Conseil d'Administration. Sous sa direction et en étroite concertation avec le Comité de direction et le Conseil d'Administration, Bozar continuera à se développer en tant que projet culturel et artistique de haut niveau. Un projet rassembleur, qui fait battre le cœur de Bruxelles et fait rayonner la culture dans toute l'Europe et bien au-delà. Je me réjouis de travailler avec lui. »

Rappelons que Sophie Lauwers avait été nommée en octobre 2021. Un choix alors unanimement applaudi. Chacun louait sa manière de chercher le dialogue et le consensus nécessaire pour ramener la sérénité dans une maison qui avait formidablement évolué en vingt ans, mais avait été fort secouée ces dernières années.

À la suite de ce décès, le Conseil d'administration de Bozar avait désigné Christine Perpette à ce poste de directrice-générale, ad interim.