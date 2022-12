Bruges candidate pour la capitale européenne de la culture en 2030 à côté de quatre autres villes belges, et ça ne plait pas à tout le monde

En 2030, la Belgique est assurée d'avoir une telle capitale culturelle, tout comme Chypre. Les désignations suivent en effet une tournante entre pays européens, avec une combinaison, chaque année, d'États membres plus anciens et plus récents, et parfois l'invitation d'un État tiers. Pour 2022, il y a ainsi trois capitales européennes de la culture, dont une est située hors de l'UE (Novi Sad, en Serbie). Les deux autres sont Kaunas en Lituanie et Esch-sur-Alzette au Luxembourg.

Les pays retenus relaient quelques années auparavant auprès des institutions européennes une présélection de leurs villes candidates, et un jury tranche.

Pour 2030, Bruges s'est donc ajoutée aux villes belges qui souhaitent l'emporter. Bruxelles est déjà candidate, mais aussi Gand, Courtrai (située dans la même province que Bruges, en Flandre occidentale) et Louvain. Liège était également attendue.

Courtrai n'a pas manqué de réagir, vendredi, à la nouvelle de la candidature de Bruges. L'échevin courtraisien de la Culture Axel Ronse (N-VA) a indiqué via les réseaux sociaux trouver l'attitude brugeoise "peu collégiale". Courtrai avait déjà fait connaitre de longue date sa volonté d'être candidate, et c'est un projet qu'elle développe depuis des années. "Nous espérions réunir toutes les forces de Flandre occidentale", derrière une "candidature positive, courtraisienne", note l'échevin, qui ajoute que l'UE "nous a signalé qu'elle ne donnait normalement jamais deux fois le titre à la même ville".