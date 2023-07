Géraldine David, nouvelle directrice générale au Cinquantenaire

Pour la première fois depuis treize ans, le musée du Cinquantenaire retrouve une directrice effective après une succession de directeurs et directrices intérimaires. Elle entrera en fonction le 1 janvier 2024, à l’issue de son congé de maternité. Elle vient d’accoucher de son premier enfant. Bruno Verbergt, directeur ad intérim depuis deux ans, poursuivra la direction jusqu’à cette date.

Géraldine David est titulaire d’un Doctorat en Sciences économiques et de Gestion de la Solvay Brussels School of Economics and Management et de l’université de Tilburg, ainsi que d’un Master en Histoire de l’Art de l’ULB. Ses travaux ont porté sur les aspects économiques du marché de l’art et l’ont amenée à effectuer plusieurs séjours à l’étranger, notamment un post doctorat à l’université de Yale aux États-Unis.

Âgée de 34 ans, elle dirige depuis 2017 la Wittockiana à Bruxelles, le « Musée des arts du livre et de la reliure de Bruxelles ».

Françoise Tulkens, administratrice de la Wittockiana et qui la côtoie depuis 5 ans en parle avec beaucoup d’enthousiasme. « Elle est bien sûr extrêmement compétente comme en témoignent ses diplômes, mais elle a en plus beaucoup de finesse et d’écoute. Elle a pu gérer la succession a priori délicate de Michel Wittock le créateur de la Wittockiana mort en 2020, comme elle a géré avec succès les inévitables problèmes rencontrés. Elle a fait d’un centre de la reliure, un centre d’art intégré avec des expositions sur Henry Bauchau, Geneviève Asse, Camille De Taye et d’autres. Aujourd’hui, il est révélateur de voir que tous les membres du CA la félicitent pour le travail qu’elle a accompli. » Un sondage rapide parmi les personnel du musée du Cinquantenaire montre que sa nomination y est vue très favorablement.

« Les Musées royaux d’Art et d’Histoire constituent un des joyaux du patrimoine belge, a-t-elle expliqué, tant par leurs collections, leurs histoires mais aussi le personnel qui les préserve, les étudie et les donne à voir. Faire rayonner ce patrimoine et l’interroger, en l’ouvrant au plus grand nombre ainsi qu’aux enjeux culturels et sociétaux, tout en étant la colonne vertébrale du projet de redéploiement du pôle muséal du Cinquantenaire, tels sont les exceptionnels défis que nous devrons relever.»