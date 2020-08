"La saison qui s’en vient s’annonce catastrophique pour bon nombre d’entre nous. […] Nous en avons assez d’être les derniers pris en compte dans vos calculs. Nous en avons assez de subir les multiples contradictions nées des situations impossibles dues à l’absence de logique de votre gestion de crise." Après des mois de mise à l’arrêt et des perspectives chaotiques de reprise en raison de la pandémie de Covid-19, plus d’une centaine d’artistes, techniciens et encadrants ont exprimé leur ras-le-bol dans un courrier à l’attention de l’ensemble de la classe politique belge. "Je partage totalement l’avis des artistes, techniciens et encadrants, affirme Bénédicte Linard (Écolo), ministre de la Culture à la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).