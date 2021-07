C’est au Théâtre National, lieu emblématique de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, que la ministre Bénédicte Linard (Écolo) a choisi de dévoiler, mercredi, les résultats des six événements-tests menés à son initiative entre le 7 mai et le 26 juin à Bruxelles et en Wallonie. Un lieu d’autant plus symbolique qu’"il a été le siège du mouvement d’occupation des lieux culturels pour exprimer une colère envers la fermeture du secteur, mais aussi d’autres pans de la société mis à l’arrêt pendant la crise sanitaire", a-t-elle rappelé en préambule. Car si certaines activités culturelles ont pu rester ouvertes ou reprendre rapidement (musées, bibliothèques…), "les arts de la scène sont restés trop longtemps fermés", a déploré Mme Linard.