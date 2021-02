Comme on le sait, la Vice-Première ministre Sophie Wilmès veut dépolitiser davantage les conseils d’administration des trois institutions dont elle a la tutelle : Bozar, Monnaie et l’Orchestre National de Belgique. Pour ça, elle a lancé, via le Moniteur, un appel public (une première !) à candidatures pour la trentaine de nouveaux administrateurs qui seront cette fois choisis, dit-elle, sur base de leur expérience et de leur expertise culturelle excluant les représentants politiques. Mais ne va-t-on pas assister à un conflit d’interprétation sur l’implication du Pacte culturel ?

On sait que celui-ci prévoit que les administrateurs doivent refléter les différentes sensibilités politiques du pays sur base du résultat des dernières élections. Cet élément a contribué à bloquer le renouvellement des CA, car les gouvernements craignaient de voir arriver des administrateurs de sensibilité Vlaams Belang.

Mais peut-on éviter ainsi le regard des partis sur l’équilibre des sensibilités ? Sophie Wilmès précise le faire sur base de l’article 9c du Pacte culturel. Nous avons consulté Hugues Dumont professeur de droit constitutionnel, spécialiste de ce Pacte. Il nous confirme qu’on peut de fait utiliser l’article 9c pour nommer des experts indépendants., mais ajoute qu’il faut alors flanquer les CA de commissions consultatives sans pouvoir de décision mais qui peuvent donner des avis ou alerter. Ces commissions devant veiller aux équilibres idéologiques. Il ajoute qu’il ne faut pas oublier non plus les utilisateurs qui ont, comme les tendances idéologiques et philosophiques, le droit d’être représentés dans cette commission consultative en vertu de l’article 6 de la loi combiné avec l’article 9c.