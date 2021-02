On entre dans le vif du sujet: en ligne de mire, la possibilité (une tournante est organisée par l’Europe) d’obtenir à nouveau pour une ville belge le titre de Capitale européenne de la culture en 2030. Jusqu’à présent, quatre villes belges ont eu ce privilège: Anvers en 1993, Bruxelles en 2000, Bruges en 2002 et Mons en 2015. Hadja Lahbib et Jan Goossens prépareront la candidature pour « Bruxelles 2030 ».