Un statut sur Facebook, comme il y en a tant, et plus encore depuis la crise du Covid : un artiste désireux de partager avec ses pairs sa situation improbable. C’était vendredi. Jérémie Petrus décrivait les blocages à répétition rencontrés auprès de son syndicat, l’impossibilité d’y obtenir le moindre contact, alors que le paiement de ses allocations était suspendu. Il concluait sur ces mots : "Et maintenant on fait quoi ?"

Rapidement, les commentaires affluent. Au point que le comédien décidera d’ouvrir une adresse e-mail spécialement destinée à recevoir les témoignages (problemeallocations@gmail.com). "Je me doutais bien ne pas être seul dans mon cas, mais j’étais loin d’imaginer qu’on était si nombreux à rencontrer des difficultés semblables." En substance : des réponses aléatoires puis plus de réponse du tout, des dossiers bloqués, la rétention de paiement pendant un mois, deux mois, voire davantage… "Le problème, explique Jérémie Petrus, c’est que le syndicat ou la caisse de paiement (dans mon cas la FGTB) est notre seul interlocuteur."