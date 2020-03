À la suite des directives fédérales, les annonces de fermetures temporaires des musées belges et de leurs expositions vont se succéder toute la journée ce vendredi.

Les musées de Gand sont déjà fermés jusqu’au 3 avril inclus (au moins, car le 3 avril est la règle demandée par le fédéral), inclus donc le Smak (avec sa très belle expo Kris Martin) et surtout inclus le musée des Beaux-Arts et sa formidable exposition Van Eyck. Pour ce musée, c’est une catastrophe, d’autant que des milliers de billets étaient réservés pour les prochains jours. Rappelons qu’on peut -un peu- se consoler en surfant sur le site extraordinaire que l’Irpa a consacré à toute l’oeuvre de Van Eyck où on peut découvrir tous les tableaux avec des détails inouïs. "Quasiment mieux qu'en vrai" écrit Le Monde,

Idem à Anvers où le Muhka aussi est fermé dès ce vendredi matin.

A Bruges, tout ferme aussi jusqu’au 3 avril, y compris la toute nouvelle exposition du Groeningen museum qui devait ouvrir demain sur Van Eyck aussi, à partir des trois tableaux de Van Eyck du musée.

A Bruxelles, le Wiels doit fermer comme le Botanique qui est déjà fermé et le Civa qui ferme aussi ses portes (avec sa belle expo 7 Arts). Idem pour Art Brussels qui se tiendra finalement du 25 au 28 juin. . Tous les musées fédéraux -Musée des Beaux-Arts, Sciences naturelles, Cinquantenaire, Tervuren, Bibliothèque royale- ferment au plus tard ce soir et jusqu’au 3 avril au moins. Comme Bozar contraint de fermer dès ce matin, alors que son exposition Keith Haring connaît un formidable succès. Les confirmations seront sur les réseaux sociaux dès ce midi. Les département scientifiques des musées fédéraux resteront, eux, ouverts au personnel.

Idem au sud du pays où le BPS 22 par exemple ferme dès ce soir sur ordre de la province du Hainaut et de la ville de Charleroi.

À Liège, l'inauguration du Trinkhall Museum est reporté et la date sera annoncée prochainement.

A l’étranger aussi, on ferme mais pas partout. La grande exposition Raphaël au Quirinale à Rome pour les 500 ans de la mort du peintre a fermé ses portes trois jours après son ouverture. Au Pays-Bas, le Rijksmuseum et le musée Van Gogh à Amsterdam sont fermés. Par contre à Paris, ou autour (Lam, musée de Flandre à Cassel) et à Londres (Tate Modern, Royal Academy) , par exemple les musées sont encore ouverts jusqu’à nouvel ordre.

Il est indispensable de s’informer sur les sites respectifs si vous voulez tenter votre chance.