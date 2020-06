Réouverture des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle… Une décision "homogène" était attendue pour l’ensemble du secteur culturel ce mercredi. Voici les précisions apportées par la Première ministre lors de la conférence de presse.

Une fois de plus, Sophie Wilmès a rappelé les "difficultés inhérentes aux activités culturelles et artistiques" qui rendent leur reprise "délicate". La Première ministre a assuré que le secteur culturel n'a pas été oublié par les experts et les politiques.

Toutes les activités culturelles sans public pourront reprendre à partir du 8 juin. Les représentations avec public devront, elles, encore attendre le 1er juillet, à condition de respecter la distance de sécurité dans le public et de limiter l'audience à 200 personnes. Le 1er juillet, les cinémas seront également réautorisés à ouvrir leurs portes sous les mêmes conditions.

La Première a précisé que ces activités peuvent être organisées à condition de faire en sorte d'éviter les "rassemblements trop importants, par exemple devant une salle de spectacle". Elle a ajouté que le "le port du masque est en tout temps recommandé" lors des activités culturelles.