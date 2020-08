"Cette démarche, c’est vraiment le minimum minimorum", fustige Serge Rangoni, directeur du Théâtre de Liège, à l’annonce par le Conseil national de sécurité (CNS) d’autoriser, à partir du 1er septembre, 200 spectateurs maximum à assister à des événements à l’intérieur et 400 à l’extérieur - le port du masque et la distanciation physique demeurant obligatoires. "C’est une décision abrupte qui ne correspond pas à grand-chose. Ce n’est pas du tout ce que le secteur culturel espérait."