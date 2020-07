Passé le vote des mesures d’urgence, les 50 fédérations d’artistes n’entendent pas en rester là. "Il faut changer le logiciel. L’ancien est périmé", résume Pierre Dherte (Union des artistes du spectacle), convaincu malgré les incompréhensions qu’il est possible "de travailler en collaboration et en confiance avec les politiques et les administrations". En cause, notamment, ce "statut" d’artiste "qui nous assimile à des chômeurs", pointe Samuel Tilmant (Association des réalisateurs et réalisatrices francophones). "Ce statut crée un malentendu : que l’artiste est en recherche d’emploi alors qu’il est en intermittence, en création, en recherche de projet ou de financement", note Frédéric Young (SACD).