Le monde culturel flamand choqué et furieux par les mesures d’économies de Jan Jambon.

L’information avait fuit ce week-end et a éberlué le monde culturel et même les partenaires de la N-VA dans le gouvernement. Les artistes craignaient certes des coupes depuis qu’ils avaient appris que Jan Jambon, ministre président flamand, était aussi en charge de la culture. Mais peu avaient anticipé un tel choc, de plus lancé sans concertation ni explications.