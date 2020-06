La ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo) a lancé vendredi un groupe de réflexion en charge de dessiner à court terme (fin de l’été) et moyen terme, « un futur pour la culture », en particulier en tirant des leçons de la crise du Covid-19 qui mis en lumière l’extrême fragilité du secteur culturel.

Ce groupe des 40 est piloté par Céline Romainville (professeure à l’UCL), spécialiste des droits culturels, et par Philippe Kaufmann, actif dans la culture depuis 30 ans et actuel directeur artistique de Mars à Mons. Dans ce groupe on retrouve, outre les deux co-présidents, 25 femmes et 13 hommes, un choix très éclectique, diversifié, à forte proportion de femmes comme le voulait la ministre « pour bien marquer la présence des femmes dans la culture ».

Trois axes

Ce groupe s’est déjà réuni ce vendredi après-midi. Il a d’abord comme mission à très court terme de proposer des mesures à adopter pour la rentrée déjà, visant à accompagner le redéploiement de la culture (appel à projets, etc.). A moyen terme, il doit faire des recommandations en vue de changements structurels dans certaines politiques, certains décrets, qui se sont révélés problématiques en contexte de crise. « Néanmoins, dit la ministre, il ne s’agit pas de remettre à plat toutes les politiques culturelles menées jusqu’ici, mais davantage de reconsidérer les priorités à la lumière de la crise engendrée par le Covid-19. »

L’axe principal, a insisté Céline Romainville, spécialiste de ce domaine, ce sont « les droits culturels pour tous, de participer à la vie culturelle. » Ceci qui signifie « la liberté de création, le droit d’accéder et de participer à la vie culturelle, le principe d’égalité et de non-discrimination et la promotion de la diversité. »

