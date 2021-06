La vie reprend", peut-on ressentir, lire et entendre un peu partout. Les terrasses sont effectivement bondées, les restos ont rouvert, les places et jardins s’animent. Mais pour nombre d’entre nous, "la vie" va au-delà du fait de rester assis par bulle autour d’un verre. Le week-end dernier, la douce euphorie qui s’est emparée des jeunes et moins jeunes, venus prendre l’apéro dans les divers parcs de Bruxelles, est à nouveau venue illustrer l’inévitable tendance de la population à se rapprocher, s’étreindre, danser. Un baffle et une table suffisent désormais à déclencher un mini-mouvement de foule. Qu’on le veuille ou non, les gens vont désormais se rassembler, en extérieur d’abord, en intérieur, dès que le climat sera moins clément.

Le "monde de la nuit", ce vieil ami longtemps oublié de tous, a donc décidé de sortir du bois pour demander un brin d’attention au politique, et, surtout, lui proposer un protocole de reprise.