Le Théâtre de Genappe l'avait annoncé : ce vendredi devait avoir lieu le spectacle "Le Solo" de Lucie Yerlès, artiste en résidence au Monty. Pour y assister, les spectateurs devaient accepter de se plier à certaines règles : masque, distanciation sociale et respect de la bulle.

Malgré l'application de ce protocole, à quelques heures de la prestation, la police s'est rendue sur place afin de rappeler l'interdiction en vigueur. Une "visite de courtoisie", explique sur Facebook Alain Moreau, le directeur du Tof Théâtre, appelant malgré tout le public à venir pour la représentation. "Nous venons d’avoir la visite au Monty de la police locale... Visite de courtoisie pour nous prévenir de leur intervention ce soir à 18h, heure de notre auto-déconfinement... Nous avons besoin de soutien à partir de 17h30. Les trottoirs sont larges aux abords du Monty...", écrit-il sur Facebook.

Ce soir, tous risquent des amendes allant de 750 euros pour les responsables à 250 euros pour les spectateurs.

Il y a plus d'une heure, un second message a été posté sur Facebook par Alain Moreau. "Le Monty assiégé...", déplore-t-il en publiant plusieurs photos montrant plusieurs policiers devant les portes du théâtre. Sur la page Facebook du théâtre, on apprend que 8 policiers étaient présents sur les lieux pour bloquer les entrées.

Une courte vidéo en direct montrant l'intérieur de la salle vient également d'être publiée sur la page Facebook du Monty. On peut y voir le public qui a su entrer dans la salle en train de se faire verbaliser par la police.