À la suite d'une réunion de la cellule de crise bruxelloise, de nouvelles mesures ont été adoptées afin de tenter d'endiguer la progression du virus dans la région.



En plus d'un couvre-feu et du retour du port obligatoire du masque sur l'ensemble du territoire bruxellois, le domaine de la culture va être mis à l'arrêt à Bruxelles. En effet, les cinémas, théâtres, musées, salles d'exposition et autres centres culturels doivent fermer leurs portes à Bruxelles à partir du lundi 26 octobre.